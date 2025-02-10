Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’ye 'Şaibeli Kurultay' İncelemesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen, Cumhuriyet Halk Partisi’nde 'Şaibeli kurultay' iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’ye 'Şaibeli Kurultay' İncelemesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4 ve 5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 38.Olağan Kurultayı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

‘Şaibeli olduğu iddia edilen kurultayın inceleme sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin başlatılan inceleme gereğince tanıklar dinlenecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’ye 'Şaibeli Kurultay' İncelemesi - Resim : 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAİBELİ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa İl Kongresi'nde “Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler” ifadeleri büyük dikkat çekmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasına ilk tepki eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’ye 'Şaibeli Kurultay' İncelemesi - Resim : 2

KILIÇDAROĞLU CHP’Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

KRT televizyonunda katıldığı programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetimini eleştirerek “Nedir şaibe? Ya 'Çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler. Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, partinin kesinlikle kirlilikten arınması gerekir” diye konuşmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’ye 'Şaibeli Kurultay' İncelemesi - Resim : 3

BAŞSAVCILIKTAN CHP'YE İNCELEME

CHP’nin gündemine oturan iddiaların ardından flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4 ve 5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 38.Olağan Kurultayı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: ANKA

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