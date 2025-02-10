DEM Parti İmralı Heyeti Barzani ile Görüşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te parti grup toplantısında yaptığı tarihi çağrının ardından Kürt meselesi konusunda yeni bir sürece girilirken, tüm Türkiye, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'dan "silah bırakma" çağrısı bekliyor.

İmralı’da Abdullah Öcalan ile iki kez görüşen DEM Parti İmralı heyeti de konuyla ilgili temas ve görüşmelerini sürdürüyor. Heyet, bu hafta sonu da Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret ederek yetkililerle görüşecek. Heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri olacak.

'GÖRÜŞME DETAYLARI ÖCALAN'A İLETİLECEK'

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Heyet, 16 Şubat Pazar günü Hewlêr’de (Erbil) Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecektir. Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecektir. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında sayın Öcalan’a iletilecektir.

Heyetimiz daha önce de TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle ve Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Leyla Güven ve diğer tutuklu siyasetçilerle görüşmüş; bu görüşmelerden aldığı öneri, görüş ve düşünceleri Öcalan’a iletmişti. Öte yandan partimiz 42 merkezde yaptığı geniş katılımlı halk toplantıları ve mitinglerle yürütülen bu çalışmalara ilişkin toplumu bilgilendirmiş ve halkın görüş, öneri, kaygı ve beklentilerini raporlar halinde İmralı Heyetine iletmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi