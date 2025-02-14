Bir Anlık Dikkatsizlik Faciaya Neden Oluyordu! Motosiklet Sürücüsü Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Edirne'de trafikte korku dolu anlar yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü, sinyal vermeden şerit değiştiren minibüs ile çarpıştı. Motosikletli ölümden son anda kurtulurken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda motosikletiyle seyir halinde olan Tuba Doğan ölümle burun buruna geldi. Sağ şeritte ilerleyen Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait minibüsün sürücüsü sinyal vermeden sol şeride geçtiği esnada, Tuba Doğan'ın kullandığı motosiklet minibüse çarptı.

Bir Anlık Dikkatsizlik Faciaya Neden Oluyordu! Motosiklet Sürücüsü Ölümden Kıl Payı Kurtuldu - Resim : 1

TIRIN ALTINA GİRMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Tuba, minibüsün altına girmekten son anda kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı motosiklet sürücüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bir Anlık Dikkatsizlik Faciaya Neden Oluyordu! Motosiklet Sürücüsü Ölümden Kıl Payı Kurtuldu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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Edirne Trafik kazası
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