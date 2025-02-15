Gözaltına Alınan Merve Taşkın Hakkında Flaş Gelişme

Sosyal medyada iddialı ve cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken, Onlyfans adlı sosyal medya platformunda paylaştığı fotoğraflar üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını açıklayan fenomen Merve Taşkın’ın dün 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel yaptığı paylaşım olay olmuştu.

Taşkın, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı X üzerinden “Zekiyim, mütevaziyim, güzelim” diye belirterek sevgilisi olmayanlarla 400 bin karşılığında akşam yemeği yiyebileceğini duyurmuştu.

MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASIYLA GÖZALTI

Ünlü fenomen, bu paylaşımının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

'EV HAPSİ' KARARI

Avukat Feyza Altun, Taşkın hakkındaki flaş bir gelişmeyi X hesabı üzerinden duyurdu. Altun, Merve Taşkın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Taşkın’dan gözaltına alınması ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Mahkeme, fenomen Taşkın’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.

Merve Taşkın adli kontrol ile serbest — Feyza Altun (@feyzaltun) February 15, 2025

Kaynak: AA