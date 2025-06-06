Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor

Kurban Bayramı denince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan kavurma, çoğu zaman beklenen yumuşaklığa ulaşamıyor. Yeni kesilmiş etle yapılan kavurmalarda, doğru pişirme yöntemleri uygulanmadığında sertlik ve kuruluk gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ancak bu sorunun basit bir çözümü var.

Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor
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Et ustaları, Kurban Bayramı'nda ağızda dağılan yumuşacık bir kavurma için dikkat edilmesi gereken püf noktaları paylaştı. Kavurmanın lokum kıvamında olması için uygulanacak birkaç küçük adım, sofralardaki hayal kırıklığını ortadan kaldırabiliyor.

KISIK ATEŞ VE KENDİ YAĞIYLA PİŞİRME ÖNEMLİ

Ustalara göre, kavurmanın istenen yumuşaklıkta olması için en önemli adım, etin kendi yağıyla ve kısık ateşte pişirilmesi. Bu yöntemle et, önce suyunu salıyor, ardından bu suyu tekrar çekerek daha yumuşak ve aromatik bir yapıya kavuşuyor.

Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor - Resim : 1

TUZ ZAMANLAMASI KAVURMANIN KADERİNİ BELİRLİYOR

Kavurmada yapılan en büyük hatalardan biri, tuzun pişirme işleminin başında eklenmesi. Uzmanlar, tuzun son aşamada eklenmesini tavsiye ediyor. Bu sayede etin suyu korunuyor ve iç dokusu daha az zarar görüyor.

Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor - Resim : 2

BİR ÇAY BARDAĞI SICAK SU YETERLİ

Etin daha hızlı ve buharla yumuşayarak pişmesini sağlamak için önerilen bir diğer yöntem ise, pişirme esnasında az miktarda sıcak su eklemek. Yaklaşık bir çay bardağı kadar eklenen sıcak su, buhar etkisiyle etin daha kısa sürede ve daha kıvamlı şekilde pişmesini sağlıyor.

Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor - Resim : 3

YUMUŞACIK KAVURMA İÇİN SADECE 3 ADIM

Kurban Bayramı’nda sofralara damga vuracak bir kavurma için, etin kendi yağıyla kısık ateşte pişirilmesi, tuzun sonradan eklenmesi ve az miktarda sıcak su kullanılması yeterli oluyor. Bu basit tekniklerle hazırlanan kavurma, bayram sabahında lokum gibi bir lezzet olarak sunulabiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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