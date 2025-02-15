'Asistan Aranıyor' İlanı Tuzak Çıktı! Amacını Duyan Şoke Oldu

İstanbul'da Maşuk A. adlı kişinin sosyal medyaya verdiği "Asistan aranıyor" ilanına başvuran kadınları fuhuşa zorladığı; bir kadının şikayetiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınan Maşuk A.'nın "Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız" vaadinde bulunduğu öğrenildi.

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'Asistan Aranıyor' İlanı Tuzak Çıktı! Amacını Duyan Şoke Oldu

Sosyal medyada verilen bir ilan korkunç gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul'da 17 yaşındaki E.S., sosyal medyadan gördüğü bu ilana başvurdu. İş görüşmesine giden E.S. hayatının şokunu yaşadı. E.S., iş görüşmesini yapan kişi tarafından fuhuşa zorlandığını belirterek şikayetçi oldu. Ahlak Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 17 yaşındaki E.S.’nin söylediği Bağcılar’daki eve giden ekipler şüpheli Maşuk A.’yı gözaltına aldı.

'Asistan Aranıyor' İlanı Tuzak Çıktı! Amacını Duyan Şoke Oldu - Resim : 1

YÖNTEMİNİ DUYANLAR ŞOKE OLDU

Maşuk A.’nın kendisini inşaatçı iş insanı olarak tanıtarak sosyal medya üzerinde iş ilanları verdiği belirlendi. 'Yakın asistan aranıyor' ilanlarına cevap veren kadınları görüşmeye çağırmadan önce fotoğraflarını isteyen şüphelinin, beğendiklerini bürosu çağırdığı öğrenildi. Görüşme sırasında iş arayan kadınlarla samimiyet kuran şüphelinin "Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız" vaatleriyle kandırdığı kadınların bir kısmıyla birlikte olduğu ardından fuhuşa zorlandığı öne sürüldü.

'Asistan Aranıyor' İlanı Tuzak Çıktı! Amacını Duyan Şoke Oldu - Resim : 2

BİR ŞİKAYETÇİ DAHA ÇIKTI

Ahlak Büro Amirliğinde gelen S.C. (26) adlı kadının da Maşuk A.’dan şikayetçi olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Maşuk A.’nın ise kimseye zorla bir şey yaptırmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından, çocuğun cinsel istismarı, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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