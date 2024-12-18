Fuhuş Çetesine Eş Zamanlı Operasyon: 22 Gözaltı

İstanbul'da bir fuhuş çetesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş Çetesine Eş Zamanlı Operasyon: 22 Gözaltı

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri “escort sitelerinden yabancı uyruklu kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı” ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından polis ekipleri yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada fuhuş çetesi üyelerinin kimliklerini ve izledikleri yöntemi de ortaya çıkardı. Çalışmalar çerçevesinde Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye olmak üzere toplam 15 farklı adreste eşzamanlı operasyon düzenledi. 13 Aralık'ta düzenlenen operasyonda kadınlara fuhuş yaptıran 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, 6 Rusya, 3 Kırgızistan, 2 Belarus, 1 Tunus, 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 13 kadın yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 58 bin 300 lira, bin 401 Amerikan Doları, 890 Euro, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 2 flash disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 13 kadının sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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