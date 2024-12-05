Kız Çocuklarını Ağına Düşüren Fuhuş Çetesi! 1024 Ajans, 6 Bin Şoför İşin İçinde

Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet ve istismarın artması gündemden düşmezken, son olarak İstanbul'da 1024 ajans aracılığıyla 18 yaş altındaki kız çocukların fuhuşa zorlandığı ve çocukları "müşterilere" götüren 6 bin ajans şoförünün de organizasyonun içinde olduğu ortaya çıktı. Çocukları, onlara istismarda bulunan şahıslara götüren şoförlerin aylık kazancının ise 350 bin TL'yi bulduğu, ve istismar faillerine şantaj yaptıkları belirlendi.

Sözcü Tv'nin aktardığına göre; fuhuş çetesi 17 yaşındaki S. adındaki kız çocuğunun savcılık ifadesiyle tespit edildi. 2007 doğumlu S., geçen hafta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vererek kendisine yapılanları anlatmıştı. İstanbul'da 1024 fuhuş ajansının olduğunu ve tamamının iletişim numaralarının kendisinde bulunduğunu söyleyen S. kendisinden 1.5 yaş küçük kız kardeşinin de fuhuşa zorlandığını anlattı.

SOSYAL MEDYADA 'SAHTE KİMLİK' REKLAMI

Ajansların işlediği tek suçun fuhuş olmadığı öğrenilirken, mesajlaşma gruplarında sahte kimlik, uyuşturucu, silah pazarlıklarının da döndüğü tespit edildi. 18 yaş altı kız çocukları fuhşa zorlanırken otellerde sahte kimliklerle kayıt yaptıkları öğrenildi. Ajanslar sosyal medya hesaplarında her uyruğun sahte kimliklerini basarak kız çocuklarını 18 yaş üzerinde gösterebildiklerini ifşa eder gibi reklam verdi.

İstanbul'da ajanslara bağlı yaklaşık 6 bin şoför bulunuyor. Çocuklara istismarda bulunmak isteyen şahıslar ajanslara ulaşıyor. Fuhşa zorlananları ajansın yönlendirdiği şoför teslim alıp "müşterilere" götürüyor. Şoför çocuklara cinsel saldırı bitene kadar bekliyor ve onları teslim alıp evine bırakıyor. Bu da şoförlerin en büyük komisyon kazancını oluşturuyor.

ŞOFÖRLERİN AYLIK GELİRİ 350 BİN TL'Yİ BULUYOR

Bir şoförün aylık gelirinin 350 bin TL'yi bulabildiği bildirilirken, şoförler aynı kız çocuğuna günde 10-15 "müşteri" ayarlıyor. Bu şahısların birçoğu kadın ve çocuklara şiddet uyguluyor. Şoförler aynı zamanda bu faillere şantaj da yapıyor.

Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin, "Ajansların fuhşa zorladığı birçok kadın bize ulaştı. 18 yaşındaki kız çocuklarının fuhşa zorlandığını görmüşler. Bizlerle bilgiler paylaşmaya başladı" dedi.

'PANEL' ADINDA BİR UYGULAMA KULLANIYORLAR

Özkeskin şu ifadeleri kullandı:

-Sohbet geçmişlerini silmeye başladılar. Geniş kapsamlı bir soruşturma gerekli.

-Panel diye bir uygulama kullanıyor. Bir emniyet teşkilatının mensubunun ancak kullanması gereken bir uygulama. Kişisel verileri ele geçirebildiğiniz bir uygulama.

-Grupların içinde kiralık katil, uyuşturucu pazarlığı da var.

Kaynak: Sözcü