İstanbul’da Kimyasal Alarmı, AFAD Harekete Geçti

Olay saat 11.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Milenyum Sokak'ta yaşandı. Yokuştan inen tanker virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, çarpmanın şiddetiyle tankerin kenarındaki borunun yerinden çıkması üzerine kimyasal madde yola saçıldı.

AFAD MÜDAHALE ETTİ

İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleriyle, kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğu tespit edildi. Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: DHA