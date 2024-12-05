İstanbul’da Kimyasal Alarmı, AFAD Harekete Geçti

Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerdeki kimyasal madde yola döküldü. AFAD ekipleri bölgeye intikal ederken, dökülen maddenin tuz ruhu olduğu belirlendi.

Son Güncelleme:

Olay saat 11.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Milenyum Sokak'ta yaşandı. Yokuştan inen tanker virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, çarpmanın şiddetiyle tankerin kenarındaki borunun yerinden çıkması üzerine kimyasal madde yola saçıldı.

İstanbul’da Kimyasal Alarmı, AFAD Harekete Geçti - Resim : 1

AFAD MÜDAHALE ETTİ

İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleriyle, kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğu tespit edildi. Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta temizlik çalışması başlattı.

İstanbul’da Kimyasal Alarmı, AFAD Harekete Geçti - Resim : 2

Fabrikada Kimyasal Madde Alarmı! İşçiler Hastanelik OlduFabrikada Kimyasal Madde Alarmı! İşçiler Hastanelik OlduGüncel
Bursa’da Fabrikada Kimyasal Sızıntı AlarmıBursa’da Fabrikada Kimyasal Sızıntı AlarmıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener’in Oğlu Hakkında Yeni Gelişme Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener’in Oğlu Hakkında Yeni Gelişme
Miras Kalan Tapu ve Aracınızı Satarken Dikkat Etmeniz Gereken Detay Miras Kalan Tapu ve Aracınızı Satarken Dikkat Etmeniz Gereken Detay
DEM Partili Belediyeler Hakkında İnceleme Başlatıldı DEM Partili Belediyelere İnceleme
RTÜK NOW TV için Harekete Geçti! Ekranda Göremeyeceksiniz RTÜK NOW TV için Harekete Geçti! Ekranda Göremeyeceksiniz