Fabrikada Kimyasal Madde Alarmı! İşçiler Hastanelik Oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada zemine dökülen kimyasal madde 2 işçinin hastanelik olmasına sebep oldu. Fabrikada bir işçi madde nedeniyle kaygan zeminde düşerek yaralanırken diğeri de kimyasal tepkimeden etkilendi.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. 2 işçi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yere dökülen madde temizlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA