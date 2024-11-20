Bursa’da Fabrikada Kimyasal Sızıntı Alarmı
Bursa’da bulunan iplik fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntı sonrasında 15 işçi hastanelik oldu. Fabrikadaki işçilerin hepsi tahliye edilirken, ekipler fabrikada inceleme başlattı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, sabah saatlerinde meydana gelen kimyasal sızıntı, panik yarattı.
15 İŞÇİ HASTANEYE TAŞINDI
Yapılan ihbarın ardından yoğun dumanın sardığı fabrikaya itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemelerinin sürdüğü fabrikadan bin 150 işçi tahliye edildi. Gazdan etkilenen 15 işçi ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye taşındı.
ACİL SERVİS KAPATILDI
Hastaneye kaldırılan işçiler nedeniyle hastanelerin acil servislerinin kapatıldığı, acil servise hasta kabul edilmediği açıklandı.
Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Bölümü’nde gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Üretimin durdurulduğu fabrikada, ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
Kaynak: DHA
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