Meclis'te Bir Tartışma Daha... Bu Kez Konu Cinsiyetçilik: AKP'li Mehmet Muş, CHP'li Gökçen'i Yok Saydı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülecek İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi öncesi arbede yaşandı. CHP milletvekilleri, İçişleri Ali Yerlikaya'yı belediyelere atanan kayyımlar nedeniyle protesto etti. CHP'li vekiller, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadınız, biz de onu Meclis'e almayacağız" diyerek Bakan Yerlikaya'yı salona almak istemedi.

CİNSİYETÇİLİK TARTIŞMASI

Arbedede Bakan Yerlikaya'nın ANKA kamerasına vurduğu görülürken ortaya yeni çıkan görüntülerde ise cinsiyetçilik tartışmasının yaşandığı anlar yer aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, arbede sırasında tam önünde duran CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen için, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a "Kadınları önünden bir çıkartır mısın?" dedi.

Başarır, Muş'un bu sözlerine "O sözünü geri alacaksın" diye karşılık verdi. CHP sıralarından "Cinsiyetçi söyleminizi kınıyoruz" sesleri yükseldi.