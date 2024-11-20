Depremin Ardından Heyelan Felaketi Yaşayan Rize İçin Uyarı

Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti. Depremden birkaç gün sonrasında dün Rize’de heyelan meydana gelmesi ise endişe yarattı. Heyelanın olma sebebinin deprem gibi görünmesi sonrasında Dr. Öğretim Üyesi Özgenç Akın’dan bir açıklama geldi.

“DEPREMLER HEYELANI TETİKLER”

Akın, “Depremler heyelanı tetikler, çünkü doğada Newton'un tepki yasası geçerlidir. Özellikle bölgemiz çok dik yamaçlara sahip ve yağış oranı da çok yüksek. Bu yağış oranı da çok yüksek olduğu için stabil olmayan yer altı tabakaları heyelanlara sebep olacaktır. Dolayısıyla kütle hareketi ve yağışın da fazla olması, eğimin fazla olması bu heyelanları tetikleyecektir” dedi.

“MTA'NIN DİRİ FAY HARİTASINDA İŞARETLİ DEĞİL”

Rize’deki depremin riskine ilişkin de değerlendirme yapan Akın şunları söyledi: Bölgemize bakacak olursak burada Mw=4.7'lik deprem meydana geldi. Rize'de, Ordu'da, Trabzon'da, Batum'da faylar var. Bu fayların hepsi MTA'nın diri fay haritasında işaretli değil. İnsanlık olarak zaten fayların 100'de yüzüne hakim değiliz, hiçbir zaman da olamayız. Çünkü bir hareket sonucunda faylar oluşur. Fay kırık demektir. Daha önce oluşmuş faylarda deprem olabildiği gibi bir deprem de fayın oluşmasına neden olabilir. Yani aralarında sebep sonuç ilişkisi vardır. Şehrimiz hakkında konuşacak olursak, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonlarına olan yakınlığımız şehir olarak tehlike altında olduğumuzu ifade ediyor.

Kaynak: İHA