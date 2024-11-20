Rize'deki Heyelandan Sağ Çıkmıştı! Dehşet Anını Anlattı

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelandan yaralı olarak kurtarılan 33 yaşındaki Zeki Ayran, dehşet dolu anları anlattı. Ayran “Duvarlar yıkılmıştı. Odanın içine topraklar girmiştı” dedi.

Rize'deki Heyelandan Sağ Çıkmıştı! Dehşet Anını Anlattı

Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde gece süren sağanak yağışın ardından heyelan meydana gelmişti. Yamaçtan kayan toprak kütleleri, 2 apartmanın giriş katındaki dairelere dolmuş, felakete uyurken yakalanan Yakup Ali Bayraktar hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Rize'deki Heyelandan Sağ Çıkmıştı! Dehşet Anını Anlattı - Resim : 1

“HEYELAN İSE İLK DEFA OLDU”

Heyelandan yaralı olarak kurtarılan Zeki Ayran, yaşadıklarını anlattı. Kendi imkanlarıyla evinden çıktığını belirten Ayran şunları söyledi: Duvarlar yıkılmıştı. Odanın içine topraklar girmişti. Daha önce heyelan yaşamadım. Ufak tefek depremler oldu. Heyelan ise ilk defa oldu" dedi. Zeki Ayran'ın babası Hasan Ayran ise "Allah beterinden korusun. Bir de bunu benim içime sorun.

Rize'deki Heyelandan Sağ Çıkmıştı! Dehşet Anını Anlattı - Resim : 2

Heyelan sonrası yapılan hasar tespitinde ilçeye 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü öğrenilmişti. Boşaltılan evlerdeki vatandaşlar, misafirhanelere yerleştirildi.

Rize'deki Heyelandan Sağ Çıkmıştı! Dehşet Anını Anlattı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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