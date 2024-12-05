DEM Partili Belediyeler Hakkında İnceleme Başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DEM Partili belediye yönetimleri tarafından 532 kişiye işten çıkarıldığına dair yazı gönderildiğine yönelik iddiaların ardından konuyu incelemek amacıyla müfettiş görevlendirdi.

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DEM Partili Belediyeler Hakkında İnceleme Başlatıldı

Bazı basın ve yayın organlarında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan sözleşme sürelerinin tamamlanmasının ardından, DEM Partili belediye yönetimleri tarafından 532 kişiye işten çıkarıldığına dair yazı gönderildiği öne sürüldü.

DEM Partili Belediyeler Hakkında İnceleme Başlatıldı - Resim : 1

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Konu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla müfettiş görevlendirildi.

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Kaynak: İHA

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DEM Parti Diyarbakır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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