İki Aylık Cenini Bahçeye Gömen Anne Gözaltında

Çorum’da 31 yaşındaki A.S. isimli kadın düşük yaptıktan sonra cenini evinin bahçesine gömdü. Durumu sağlık ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıkan olayda polis ekipleri cenine ulaşırken kadın gözaltına alındı.

SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Bekar ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen A.S. rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Hastanede sağlık ekiplerinin durumu hakkında sorular sorması üzerine A.S. düşük yaptığını ve cenini evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Bu bilgi üzerine polis ekipleri hemen kadının evine sevk edildi.

Polis bahçede yaptığı aramada cenini buldu ve otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırdı. Ceninin durumu ve düşüğün nedenleri yapılacak otopsiyle aydınlatılacak.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan A.S. polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ederken yaşanan bu olay mahallede şaşkınlık yarattı.