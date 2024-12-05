Abdullah Zeydan Görevden Alınıp, Kayyım Atandı mı? Van Büyükşehir Belediyesi'nden O İddialara Yanıt

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iade edilmesine ilişkin karar, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından çıkan kayyım atandı haberlerine Van Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyım atandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Halkımız bilmeli ki eşbaşkanlarımız görevinin başındadır. Sosyal medya üzerinden bazı trol hesaplar tarafından sahte bir belgeye dayanarak, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyım atandığına yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgilerin gerçek dışı olduğu, belgenin de sahte olduğunu belirtiyor, halkımızın bu tarz sahte paylaşımlara itibar etmemesini bekliyoruz. Bilinmeli ki bu şekilde yapılan paylaşımların amacı halkın kafasını karıştırmak, doğru temelde gösterilen iradeyi sahiplenme tavrında ikircik yaratma amaçlıdır. Eşbaşkanlarımız görevlerinin başındadır ve çalışmalarını tam bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖNEMLİ DUYURU...



HALKIMIZ BİLMELİ Kİ EŞBAŞKANLARIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR.



Sosyal Medya üzerinden bazı trol hesaplar tarafından sahte bir belgeye dayanarak, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyım atandığına yönelik bilgiler… pic.twitter.com/wDTmBzquuV — T.C. Van Büyükşehir Belediyesi (@vanbuyuksehirbb) December 4, 2024

Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaman konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çıkan haberleri üzülerek takip ettiğini söyleyen Karaman, mazbatanın AKP adayına verilmesi gibi durumun hukuken imkanı olmadığı dile getirdi.

Karaman'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sn Zeydan’ın yerine kayyum atanacağı veya mazbatanın YSK tarafından seçimde 2.sırada yer alan AKP adayına verileceğine dair spekülatif haberleri üzülerek takip ediyoruz: Her iki ihtimal de söz konusu bile olamaz!

1- YSK’nın görevi seçim süreci ve takvimi ile sınırlı olup şuanki gündem, konu itibariyle YSK’nın yetkisinde değildir. Dolayısıyla, mazbatanın AKP adayına verilmesi gibi bir duruma hukuken imkan yoktur.

2- Mevcut hukuksuz karar bile kayyum atama gerekçesi olamaz

Düne kadar geçerli bir “memnu hakların iadesi” kararı uyarınca seçime giren, seçilen ve 8 aydır http://B.Başkanlığı yapan Sn Zeydan’ın seçilme yeterliğine ilişkin verilen bu karar, en nihayetinde Belediye Meclisinden yeni başkan seçilmesini gündeme getirebilir."

Kaynak: Gerçek Gündem