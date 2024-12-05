Kahve Kutularından Çıkanlar Şoke Etti

Adana'da narkotik polisinin 10 aylık titiz çalışması uyuşturucu kaçakçılığına ağır bir darbe vurdu. 'Narkoçelik-50' adı verilen operasyon kapsamında bir tırda kahve kutularına gizlenmiş tam 825 kilogram eroin ele geçirildi.

UZUN SOLUKLU TAKİP

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonuyla tam 10 aydır bir suç şebekesinin peşindeydi.

Araştırmalar ve teknik takipler uluslararası boyutu da olduğu değerlendirilen bir uyuşturucu sevkiyatına odaklanmıştı. Nihayet 3 Aralık'ta harekete geçen ekipler 'Narkoçelik-50' operasyonunu gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 1512 kahve kutusuna dikkat çekildi. Kutular incelendiğinde içine profesyonelce gizlenmiş tam 825 kilogram eroin bulundu.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

36 yaşındaki tır şoförü Mehmet Emin Ç. olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin uyuşturucuyu nereden aldığı, nereye sevk ettiği gibi detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 aylık bir takip sonucunda 1512 kahve kutusuna gizlenmiş 825 kilogram eroin ele geçirmiştir. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."