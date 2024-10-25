Mahkemeden O Bekçiler İçin Skandal Karar! Zihinsel Engelli Çocuğa Sistematik İstismarda Tutuksuz Yargılama

Türkiye'de kadına ve çocuğa yönelik istismar giderek artarken, bu vakalar karşısında yargının bir "cezasızlık" politikası yürüttüğü tartışmaları da gündemden düşmüyor. Faillere caydırıcı cezalar verilmediği kanısı yaygınlaşırken, ceza mahkemesinin verdiği bir karar daha bu fikrin kuvvetlenmesine neden oldu.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, üç bekçinin yüzde 25 zihinsel engelli olan 17 yaşındaki C.İ.’yi, iki sene boyunca cinsel istismara maruz bırakıp fuhuşa zorladığı zorladığı ve uyuşturucu kullandırdığı iddiasıyla yargılaması sürüyor. Davanın ilk duruşmasında, sanık bekçilerden Mehmet Can D.’nin tutuklanmasına karar verilirken, diğer sanık bekçiler Mehmet Ali T. ile Fatih Ş. ise tutuksuz yargılanacak.

480 SAATLİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; iddianamede, sanık bekçilerin zihinsel engelli çocuk için ‘’şahsı tanımıyoruz’’ beyanlarına karşın 480 saat telefon görüşmesi yapıldığı ve Telegram’da kendi aralarında kurdukları grupta mesajlaştıkları bilgisi yer aldı.

Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, C.İ.’nin ailesi ve avukatları ile bekçiler Mehmet Can D. Mehmet Ali T. ve Fatih Ş. hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından savunmaları alınan sanık bekçiler, soruşturma aşamasında verdikleri ifadeleri tekrarlayarak haklarındaki suçlamayı reddetti.

'O ARABADA BİZ YOKTUK'

C.İ.’nin avukatları, müvekkillerinin bekçilerle arabada olduklarını söylediği fotoğrafı dosyaya sundu. Avukatlar ayrıca, sanıklara iddianamede de yer alan görüşme kayıtlarını ve Telegram mesajlarını sordu. Sanık bekçiler, fotoğrafın çekildiği arabada kendilerinin olmadığını ileri sürdü. Sanık Mehmet Can D., görüşmelerin C.İ.’nin yaşadığı sorunlara yönelik olduğunu söylerken, diğer sanıklar görüşme yapmadıklarını dile getirdi. Sanık bekçiler, Telegram grubundan da haberlerinin olmadığını iddia etti.

YALNIZCA BİRİ TUTUKLANDI

Savunmaların ardından, aralarında bekçilerin de olduğu tanıklar dinlendi. Tanıkların bir kısmı olayla ilgili bilgileri olmadığını söylerken, bir kısım tanık ise söz konusu iddiaları birçok kez duyduklarını ifade etti.

Tanıkların ifadelerinin ardından, C.İ.’nin avukatları, suçun işlendiğine dair güçlü bulgular olduğunu belirterek, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti. Mahkeme, sanık bekçi Mehmet Can D.’nin "kaçma şüphesini" göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verirken, diğer sanık bekçiler Mehmet Ali T. ve Fatih Ş.’nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devamına hükmetti.

Mahkeme, duruşmayı 24 Aralık’a erteledi.

Kaynak: T24