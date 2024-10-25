Skoda’nın En Güçlü Fabia Modeli Tanıtıldı

ABT Sportsline tarafından modifiye edilen Fabia Rally2, 1.5 litrelik turbo benzinli motora sahip. Bu motor, 190 beygir güç ve 290 Nm tork üreterek, standart Fabia’ya kıyasla önemli bir performans artışı sağlıyor. 0'dan 100 km/s hıza 7 saniyenin altında ulaşabilen araç, 7 ileri DSG şanzıman ve 15 mm alçaltılmış sportif süspansiyon sistemi ile donatılmış.

SPORTİF TASARIM DETAYLARI

Fabia Rally2, mamba yeşili rengi ve dikkat çekici gövde kiti ile sportif görünümünü tamamlıyor. Büyük arka spoyler ve 17 inçlik OZ Racing Superturismo jantları, otomobilin dinamik karakterini güçlendiriyor. Michelin Pilot Sport 5 lastikler ise maksimum yol tutuşu sunuyor. İç mekanda ise sportif direksiyon simidi ve özel tasarım koltuklar dikkat çekiyor. Ayrıca, sınırlı üretim olduğunu belirten seri numarası plakası her araçta yer alıyor.

100 ADETLE SINIRLI ÜRETİM

Skoda, Fabia Rally2 modelinden sadece 100 adet üretecek. Mart 2025’te İspanya pazarında satışa sunulması planlanan bu özel modelin fiyatı ise 30.900 euro olarak açıklandı. Fabia Rally2, koleksiyonerler ve performans meraklıları için özel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi