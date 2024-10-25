Kırmızı Kategoride Aranan PKK'lı Terörist Ramazan Aktaş Etkisiz Hale Getirildi!

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist Ramazan Aktaş, Mardin’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Beraberinde birçok birçok silah da ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Kırmızı Kategoride Aranan PKK'lı Terörist Ramazan Aktaş Etkisiz Hale Getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK mensubu Ramazan Aktaş'ın, "Gürz-19" operasyonu kapsamında Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kırmızı Kategoride Aranan PKK'lı Terörist Ramazan Aktaş Etkisiz Hale Getirildi! - Resim : 1

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü mensubuyla birlikte M16 tüfek, 1 AKİS tüfek, 5 dolu M16 şarjörü, 5 dolu AKİS şarjörü, 4 el bombası, 2 taşınır powerbank, 3 dürbün, 1 mühimmat yeleği, 1 sırt çantası, 1 termal şemsiye, 1 termal güneş paneli, 4 hilti şarj aleti, 1 ses kayıt cihazı, 1 el feneri ele geçirildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

Sokağa Çıkmaya Hazırlanıyorlardı! İstanbul'da PKK Operasyonu: 35 Kişi YakalandıSokağa Çıkmaya Hazırlanıyorlardı! İstanbul'da PKK Operasyonu: 35 Kişi YakalandıGüncel
Türkiye'nin Yüreğine Kor Düştü... TUSAŞ Şehitlerine Kahreden VedaTürkiye'nin Yüreğine Kor Düştü... TUSAŞ Şehitlerine Kahreden VedaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
PKK Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Neredeyse Her Eve Giren Ünlü Markada Tespit Edildi: Bütün Marketlerden Apar Topar Kaldırılıyor! Neredeyse Her Eve Giren Ünlü Markada Tespit Edildi: Bütün Marketlerden Apar Topar Kaldırılıyor!
Sokağa Çıkmaya Hazırlanıyorlardı! İstanbul'da PKK Operasyonu: 35 Kişi Yakalandı İstanbul'da PKK Operasyonu! 35 Kişi Yakalandı
Tansiyonu Sabit Tutan Mucizevi Besin: Saniyesinde Kana Karışıyor, Vücudu İyileştiriyor Tansiyonu Sabit Tutan Mucizevi Besin: Saniyesinde Kana Karışıyor, Vücudu İyileştiriyor
Bilinmeyen Miras Nasıl Sorgulanır? Dededen Kalma Tapu Mirasını Öğrenmenin Kolay Yolu Bilinmeyen Miras Nasıl Sorgulanır?