Neredeyse Her Eve Giren Ünlü Markada Tespit Edildi: Bütün Marketlerden Apar Topar Kaldırılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde önemli bir güncelleme yaparak gıda güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, listede çok sayıda zeytinyağı, peynir ve et üreticisinin mevzuata aykırı üretim yaptığına işaret ederken, Türkiye’de öne çıkan ünlü zeytinyağı markasının da listede yer alması dikkat çekti.

GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Ekim ayının başında yayınlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her geçen gün güncellenmeye devam ediyor. Gıda güvenliği konusunda büyük hassasiyet gösterilen bu süreçte, yapılan son eklemelerde özellikle zeytinyağı, peynir ve et ürünleri kategorilerinde birçok firma mevzuata aykırı üretim nedeniyle listede yer aldı.

POPÜLER ZEYTİNYAĞI MARKASI DA LİSTEDE YER ALDI

Yayınlanan güncel listeye göre, Türkiye genelinde birçok markette satışa sunulan ve geniş bir tüketici kitlesine sahip Vakıfbirlik markası altında üretilen 5 litrelik naturel sızma zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. Bakanlık, tüketici sağlığını tehdit eden bu ürünlerin toplatılması kararı alırken, gıda güvenliğiyle ilgili denetimlerin hızla devam edeceğini bildirdi.

LİSTEDE ET VE SÜT ÜRÜNLERİ DE VAR

Bakanlık tarafından yayımlanan güncellenmiş listede ayrıca çeşitli et ve süt ürünlerinin de mevzuata aykırı üretim yaptıkları tespit edildi. Gıda güvenliğine dair endişelerin artmasıyla birlikte, Bakanlık’tan yapılan açıklamalarda, tüketicilerin bilinçli olması ve güvenilir ürünleri tercih etmesi yönünde uyarılar dikkat çekiyor.

Bakanlık tarafından taklit ve tağşiş yapılan hileli ürünler listesi güncel olarak duyurulmaya devam ediyor. İşte hileli ürünler listesi...

Kaynak: Haber Merkezi