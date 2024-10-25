ATM'de Unutulan Karttan Para Çekti

Kayseri'de bir kişi, ATM'de unutulan karttan para çekti. Olayın şüphelisi 60 yaşındaki İ.K., polis tarafından yakalandı. Kart ile çekilen 10 bin TL ise sahibine teslim edildi.

ATM'de Unutulan Karttan Para Çekti

23 Ekim'de Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki bir ATM'de işlem yapan bir kişi, yaptığı işlemlerin ardından kartını ATM'de unuttu. Bunun üzerine İ.K., kart ile 10 bin TL çekerek, bölgeden uzaklaştı.

Kartını unutan kişinin ihbarı üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın şüphelisi İ.K., polis tarafından yakalandı. Kart ile çekilen 10 bin TL ise sahibine teslim edildi.

ATM'de Unutulan Karttan Para Çekti - Resim : 1

Kaynak: DHA

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