Sokağa Çıkmaya Hazırlanıyorlardı! İstanbul'da PKK Operasyonu: 35 Kişi Yakalandı

TUSAŞ'a terör saldırısının ardından PKK'ya yönelik operasyonlar çoğalırken, İstanbul'da terör örgütü adına sokak olayları çıkarma hazırlığında olan 35 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başka şüphelilere karşı çalışmalar da sürüyor.

Sokağa Çıkmaya Hazırlanıyorlardı! İstanbul'da PKK Operasyonu: 35 Kişi Yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketine 23 Ekim 2024 Çarşamba günü düzenlenen terör saldırısı sonrası PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 44 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 34'ünün örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu zanlıların İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları belirlendi.

Sokağa Çıkmaya Hazırlanıyorlardı! İstanbul'da PKK Operasyonu: 35 Kişi Yakalandı - Resim : 1

ÖRGÜT TARAFINDAN İSTANBUL'A YOLLANDILAR

Soruşturmada 3 şüpheliye terör örgütü tarafından örgütün kırsal alanında eğitim verilerek İstanbul'a gönderildiği, 6 şüphelinin ise örgüt mensuplarına finansman sağladığı belirlendi.

Savcılık kararının ardından polis ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Sokağa Çıkmaya Hazırlanıyorlardı! İstanbul'da PKK Operasyonu: 35 Kişi Yakalandı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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