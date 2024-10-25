Diyanet’ten Yurtdışındaki Üç Camiye 40,1 Milyon Euro!

Diyanet Vakfı’nın mali raporları, yurtdışında inşa edilen camiler için yapılan harcamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Diyanet Vakfı’nın üç ülkede inşa ettirdiği üç caminin toplam maliyetinin 40 milyon euroyu aştığı belirlendi.

Makedonya’da yapımına devam edilen Üsküp caminin toplam maliyeti 15 milyon 468 euro oldu. Caminin 4 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edildiği ve kapasitesinin 2 bin kişi olduğu bildirildi.

Arnavutluk’un Tiran kentinde, Meclis binasının hemen yanına inşa edilen ve 10 Ekim’de açılan Tiran Namazgah Camii’nin yaklaşık maliyeti de 24 milyon 230 bin euro olarak açıklandı. Makedonya ve Arnavutluk’ta inşa ettirdiği camiler için 40 milyon euroya yakın parayı gözden çıkaran vakıf, Kırgızistan’da inşası süren caminin yaklaşık maliyetini ise 1 milyon 295 bin dolar olarak duyurdu.

Kaynak: Birgün