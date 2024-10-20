İstanbul Barosu'nda Gerginlik Nedeni Bu Kez Seçim Değil: İstismar Faili Genel Kurula Geldi, Avukatlar Ayağa Kalktı!

Dünyanın sayıca en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nda bugün oy verme işlemi başladı. Genel Kurul ise dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Dün akşam saatlerinde, meslekten men edilen avukat Muhittin Köylüoğlu’nun kurulda görülmesi ile kargaşa çıktı.

İSTİSMARI İTİRAF EDİP 'ZEVK ALDIM' DEDİ

Muhittin Köylüoğlu, ofisinde çalışan birçok stajyere cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla 2020 yılında tutuklandı. Köylüoğlu, cinsel istismar suçuyla ilgili "Ben stajyerlere bu yüzden para veriyorum. Pişmanlık duymadım. Tecavüz ederken çok açık bir şekilde zevk aldım" diye ifade vererek büyük tepki topladı. Hakkında 40 yıl hapis cezası verilen ve meslekten men edilen Köylüoğlu, Ocak 2023'te ise tahliye edildi.

'YENİDEN TUTUKLANSIN' TALEBİ

Türkiye son dönemde kadına yönelik şiddet ve istismarın artmasına karşı ayağa kalkarken, cinsel istismar faili Muhittin Köylüoğlu'nun meslekten men edilmiş olmasına rağmen dün İstanbul Barosu Genel Kurulu'na gitmesi avukatların tepkisini çekti. Köylüoğlu'nu tanıyan avukatlar derhal dışarı çıkması gerektiğini söyleyerek ayaklandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı da Köylüoğlu'nun tahliyesine tepki göstererek, suçunu itiraf eden failin tutuklanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem