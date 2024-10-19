Yardım Çığlığı Yine Sosyal Medyadan Duyuldu... Cinsel İstismara Uğrayan Genç Kadına Koruma

Türkiye haftalardır kadınlara yönelik artan şiddet ve istismarı tartışırken, Ordu Üniversitesi'nde öğrenim gören 19 yaşındaki F.A. isimli genç kadın, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yardım istedi.

F.A, 1 yıl önce tanışıp arkadaş olduğu 2 erkek ile yanındaki kız arkadaşıyla İstanbul'a gittiklerini, kulüpte alkol aldıktan sonra sızınca otel odasına götürülüp, cinsel istismara maruz bırakıldığını söyledi. Kimliği, cüzdanı, cep telefonunun alınıp baygın halde çıplak videolarının çekildiğini anlatan F.A, bu videolarla tehdit edildiğini ifade etti. Kimlik bilgileriyle dolandırıcılık da yapıldığını belirten F.A., 1 yıldır tehdit altında korku ile yaşadığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

BAKAN YERLİKAYA: PSİKOLOGLA İFADESİ ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, F.A.'ya ulaşılarak, koruma altına alındığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "18 Ekim 2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın, Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş, gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede adli görüşme odasında psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

BAKAN GÖKTAŞ: KORUMA TEDBİRLERİ SAĞLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 Ekim 2024 günü durumu sosyal medyaya yansıyan F.A. kızımız için İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir. Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımızın uygun sosyal hizmet modellerimizden yararlanması için gerekli adımları atacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.