AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD, Kahramanmaraş'ta saat 14.41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yaşanan depremin merkez üssü Dulkadiroğlu olarak belirlenirken, depremin derinliği 10.53 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak geçerken merkez üssü olarak Bulanık ilçesini gösterdi.

Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 7.7 kilometre oldu.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AFAD ve ilgili ekiplerin ivedilikle sahaya inerek taramalar yaptığını dile getiren Yerlikaya, şu ana dek bir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydetti.

Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Öte yandan deprem anı kameralara yansıdı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşların kendini sokak ve caddelere attığı görüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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