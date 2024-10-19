AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Kahramanmaraş'ta saat 14.41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yaşanan depremin merkez üssü Dulkadiroğlu olarak belirlenirken, depremin derinliği 10.53 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-19
Saat:14:41:09 TSİ
Enlem:37.60861 N
Boylam:37.17417 E
Derinlik:10.53 km
Detay:https://t.co/D3NK0smDCG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak geçerken merkez üssü olarak Bulanık ilçesini gösterdi.
Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 7.7 kilometre oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-19
Saat:14:41:09 TSİ
Enlem:37.60861 N
Boylam:37.17417 E
Derinlik:10.53 km
Detay:https://t.co/D3NK0smDCG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AFAD ve ilgili ekiplerin ivedilikle sahaya inerek taramalar yaptığını dile getiren Yerlikaya, şu ana dek bir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydetti.
Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4️⃣.4️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2024
An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/9CJcW2BPJ8
Öte yandan deprem anı kameralara yansıdı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşların kendini sokak ve caddelere attığı görüldü.
Kaynak: Gerçek Gündem