Kağıda Sığmayan İstismar! İlkima Kendini Ölüme Götüren Tacizcileri Tek Tek Yazmış

20 yaşındaki genç kadın İlklima Naz Akbörü'yü intihara sürükleyen taciz silsilesi ortaya çıktı. İlklima, cansız bedeninin yanında çıkan notta kendisini ölüme sürükleyen erkekleri ve uğradığı tacizleri tek tek yazdı.

İlklima'nın yazısını sonlandırırken "Ancak kağıdım bitti" notunu düşmesi, akıllara uğradığı taciz ve istismarın bunlarla sınırlı kalmamış olabilir mi sorusunu getirdi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, İlklima Naz’ın annesi devlet memuru, babası subaydı. Anne – babasının boşanma kararı alması sonrası babası Ünye’de yaşama kararı alırken annesi ise Tokat’ta kaldı. İlklima ise Samsun’da öğretmenlik yapan ablasının yanına taşınarak burada garson olarak çalışmaya başladı.

Ablasının ifadesine göre anne - babasının ayrılık kararı almasından sonra İlklima bunalıma girmişti. Arkadaşlarından birinin evinde kaldığı bir gün sonrası İlklima’dan bir daha haber alınamadı. 15 Ekim 2022’de Atakum sahilinde cansız bedeni bulundu. Kafasından vurulmuş halde bulunan İlklima’nın elinde ise silah vardı.

TACİZCİLERİ TEK TEK İFŞA ETTİ

İlklima’nın cansız bedenin yanında ise bir kâğıt bulundu. Birkaç cümle yazılı olan o kâğıtta ise İlklima’yı ölüme sürükleyen tacizler ve tacizciler vardı. İlklima ölümünden önce sahildeki kafede bir kahve içmiş, o sırada da kâğıda üç madde halinde başına gelenleri yazmış ve tacizcilerini tek tek ifşa etmişti: “İstediğim o şerefsiz Arslan Sağlam’ın cezasını alması, tanıyan tanır. Doğanay Sezgin’in evinde uyurken bana dokundu, sonra inkâr etti. Doğanay Sezgin ise ben yolda yürüyemeyecek kadar sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım Hakan Belen telefonunu verme ayağına beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken asansörde öpmeye çalıştı.”

İlklima yazısına “Ancak kağıdım bitti” notunu düşerek son verdi.

"ÖLÜME GİDEN YALAN SÖYLEMEZ"

İlklima Naz’ın ismini verdiği üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Doğanay Sezgin (30), İklima Naz’ın sık görüştüğü isimlerdendi. İfadesinde İlklima Naz’ın kendisine Arslan Sağlam ve Hakan Belen tarafından nasıl taciz edildiğini anlattığını belirterek İlklima Naz’ın notunda yazanları doğruladı. Ayrıca İlklima Naz’ın ev ararken gittiği emlakçı tarafından da taciz edildiğini iddia etti. Ancak kendisinin taciz etmediğini öne sürdü. Diğer şüpheliler ise iddiaları reddederek Ilklima’nın yazdıklarının doğru olmadığını savundu.

Ancak savcılık bu savunmalara itibar etmedi. Ilklima başına gelenlerin bir kısmını sesli mesajla annesine de anlattığı ortaya çıkarken, kayıtlar da dosyaya girdi. Savcılık “İntihar eden mağdurun hiçbir çıkar ve husumeti olmadığı şüpheliler hakkında asılsız suçlamalarda bulunması için ortada bir sebep yok” diyerek dava açtı.

11 sayfalık iddianamede şüpheliler Doğanay Sezgin ve Arslan Sağlam ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar, Hakan Belen’in ise ‘sarkıntılık yoluyla cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: Hürriyet