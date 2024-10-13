Afyonkarahisar 4.4’le Sallandı: Ahmet Ercan Gece Yarısı Apar Topar 7.2 Uyarısı Yaptı

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan, Afyon'un merkez ilçelerinden Sinanpaşa'da saat 03.14 sularında yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında 7.2’lik deprem uyarısı geldi. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2’lik bir depreme gebedir" diyerek olası bir depremi işaret etti.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde oldu: "AFYON-Sinanpaşa sarsım boğluğunda 03,14 deki M4,4 büyüklüğünde olan deprem önemlidir.

Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2’lik bir depreme gebedir.

Kaplıcalar,kızık alanlar(jeotermal) kırıkların diriliğini gösterir. Sağlam yerde sağlam yapı."

Öte yandan Afyon’da meydana gelen 4.4’lük deprem sonrası Afyon Valiliği de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Valilik açıklamasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı bilgisini paylaşırken, 112 Acil Acil Çağrı Merkezi’nin asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesini talep etti.

4.4’lük depremle sarsılan Afyon’da ise vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem