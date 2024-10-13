Karaman'da Feci Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 13 Yaralı

Karaman'da işçileri taşıyan minibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

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Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Karaman'da Feci Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 13 Yaralı - Resim : 1

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu’nun 15. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karaman'da Feci Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 13 Yaralı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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