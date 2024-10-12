Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ‘Köfteci Yusuf’ Çıkışı: ‘İnadına Devam’ Dedi: O Paylaşıma Destek Yağdı, ‘Ailemi Alıp Bugün Gideceğim…’

Köfteci Yusuf'un Ankara ve Bursa şubelerinde satılan köfte ve dönerine domuz eti karıştırdığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı takli ve tağşiş listesine Köfteci Yusuf'u da dahil etti. Bu gelişme üzerine domuz eti skandalına tepki yağarken, toplumda "Bir daha düşünün" diyen bir kesim de ortaya çıktı.

Türkiye günlerdir sağlığı tehdit eden gıdalar listesini konuşurken Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da, “Milyonlarca dolar değerine ulaşmış bir işletme salak mı da binde bir oranında domuz eti kullansın? Bu işin altından işletmeyi ucuza satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi” yorumunu yapmıştı. Konuya ilişkin bir başka değerlendirme de deprem yorumcusu Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan'dan geldi.

“İNADINA KÖFTEYE DEVAM”

Prof. Dr. Ercan sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımında ilginç ifadeler kullandı. Ercan, “Ülkemize yayılan Amerika’nın hamburger satıcıları, yerli/ milli Köfteci Yusuf’la baş edemeyince, bir çamur atarak yok etmek istediler. İnadına Köfteci Yusuf’da köfteye devam” dedi.

O paylaşımına kısa sürede gelen destek mesajları ise daha da ilgi çekti. İşte o mesajlardan bazıları…