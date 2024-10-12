Memur Zammı ile 6 Kalemde Ödemeler Değişiyor! 65 Yaş, Engelli ve Evde Bakım Maaşı… 10 Bin Liranın Üzerine Çıkacak

Memur maaş zammı ve memur emekli zammı hesapları yapıldı. Merkez Bankası'nın verdiği ipucu yüzde 11,33'lük zammı işaret etti. Ancak bu rakam sadece memur zammını değil 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi 6 kalemde daha ödemeleri artıracak. İşte sosyal destek ödemelerinde yeni rakamlar...

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Memur Zammı ile 6 Kalemde Ödemeler Değişiyor! 65 Yaş, Engelli ve Evde Bakım Maaşı… 10 Bin Liranın Üzerine Çıkacak

Memur maaş zammı için Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon tahmininden yeni bir ipucu geldi. TCMB enflasyonun yıl sonunda yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükselebileceğini öngördü.

Eylül Ayı TÜFE rakamlarının ardından 3 aylık enflasyon belli olmuştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 4,94 oldu. Ancak memur enflasyon farkının oluşması için yüzde 0,99’luk bir oran daha gerekiyor. 6 aylık memur enflasyon farkında ise Merkez Bankası tahminine göre hesap yapıldı. Bu kapsamda TÜFE’nin yılın ikinci yarısı için yüzde 15,53, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile memur maaş zammının yüzde 11,33 olması bekleniyor.

Memur Zammı ile 6 Kalemde Ödemeler Değişiyor! 65 Yaş, Engelli ve Evde Bakım Maaşı… 10 Bin Liranın Üzerine Çıkacak - Resim : 1

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE DE ZAM

Ancak bu zam oranı sadece memur ve memur emeklilerinin maaşını değil 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemelerinde de rakamları yukarı taşıyacak.

İŞTE KALEM KALEM YENİ DESTEK ÖDEMELERİ (Temmuz 2024 – Ocak 2025 Yüzde 11,33 Zamlı Tahmin)

• 65 Yaş Aylığı: 4.181,63 TL – 4.655,41 TL
• Evde Bakım Desteği: 9.077,96 TL – 10.106,49 TL
• Kronik Hastalık Yardımı: 9.077,96 TL – 10.106,49 TL
• Yüzde 40-69 Engelli Aylığı: 3.338,06 TL – 3.716,26 TL
• Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 5.007,08 TL – 5.574,38 TL

Memur Zammı ile 6 Kalemde Ödemeler Değişiyor! 65 Yaş, Engelli ve Evde Bakım Maaşı… 10 Bin Liranın Üzerine Çıkacak - Resim : 2

SED ÖDEMELERİ

• Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.800,58 TL
• İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.200,88 TL
• Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.680,94 TL
• Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.800,58 TL
• Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.641,06 TL
• Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç: 3.449,62 TL – 3.840,46 TL

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