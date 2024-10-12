BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: Dün 77 Kuruş, Bugün 1 Lira! Akaryakıta 3 Gündür Peş Peşe Zam… Litresi 45 Lirayı Aştı (12 Ekim Cumartesi Güncel Benzin-Motorin Fiyatı)

Son dakika haberi… Araç sahiplerinin başı akaryakıt fiyatları ile dertte! Petrol fiyatları milyonlarca kişinin cebine yük bindirdi. Önce motorine 77 kuruş zam yapıldı. Dün ve bugün ise benzin litre fiyatları 2 liraya yakın arttı. İşte il il güncel benzin-motorin fiyatları…

SON DAKİKA: AKARYAKITA ÜÇÜNCÜ ZAM

Benzin fiyatı dün 77 kuruş artmasının ardından bugün de 1 lira zamlandı. İki gündür peşe peşe yükselen fiyatlar karşısında 6 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44,64 TL

Motorin litre fiyatı: 43,47 TL

LPG litre fiyatı: 24,85 TL

İSTANBUL ASYA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44,53 TL

Motorin litre fiyatı: 43,41 TL

LPG litre fiyatı: 25,35 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45,05 TL

Motorin litre fiyatı: 43,93 TL

LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45,50 TL

Motorin litre fiyatı: 44,44 TL

LPG litre fiyatı: 24,91 TL