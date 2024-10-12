BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: Dün 77 Kuruş, Bugün 1 Lira! Akaryakıta 3 Gündür Peş Peşe Zam… Litresi 45 Lirayı Aştı (12 Ekim Cumartesi Güncel Benzin-Motorin Fiyatı)
Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petroldeki yukarı yönlü hareketlilik benzin ve motorin zammı olarak araç sahiplerinin cebine yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda önce mazot ardından da benzin fiyatı için zam tabelaya yansırken bugün fiyatlar bir kez daha değişti. Benzin litre fiyatı birçok şehirde 45 lirayı da aştı. İşte 12 Ekim Cumartesi akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG (Otogaz) fiyatı…
Son dakika haberi… Araç sahiplerinin başı akaryakıt fiyatları ile dertte! Petrol fiyatları milyonlarca kişinin cebine yük bindirdi. Önce motorine 77 kuruş zam yapıldı. Dün ve bugün ise benzin litre fiyatları 2 liraya yakın arttı. İşte il il güncel benzin-motorin fiyatları…
SON DAKİKA: AKARYAKITA ÜÇÜNCÜ ZAM
Benzin fiyatı dün 77 kuruş artmasının ardından bugün de 1 lira zamlandı. İki gündür peşe peşe yükselen fiyatlar karşısında 6 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44,64 TL
Motorin litre fiyatı: 43,47 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL
İSTANBUL ASYA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44,53 TL
Motorin litre fiyatı: 43,41 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,05 TL
Motorin litre fiyatı: 43,93 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,50 TL
Motorin litre fiyatı: 44,44 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL