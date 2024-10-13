Afyonkarahisar'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 03.14'te merkez üssü Afyonkarahisar merkez olan yerin 10,26 kilometre derinliğinde ve 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Kaynak: AA