İstanbul Barosu'ndan TBMM Başkanı'na 'Anayasa' Tepkisi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş​, Anayasa'nın 3'üncü maddesinin değişebileceği sinyalini vermişti. Kurtulmuş, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Barosu'nca Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

'CUMHURİYET'İN TEMELİDİR'

Baro’nun sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Anayasa'nın ilk 3 maddesi Cumhuriyet'in temelidir, harcıdır. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' hükmünü içeren Anayasamızın 3. maddesi, yine Anayasamızın 4. maddesi ile değiştirilmezlik güvencesi altına alınmıştır. Anayasanın değiştirilemez maddeleriyle belirlenmiş bu anayasal kimlik TBMM dahil hiçbir devlet organı tarafından geçerli anayasa normları kötüye kullanılarak değiştirilemez. Bölünmez bütünlüğe ilişkin bu düzenlemenin temeli, Erzurum Kongresi'nde; “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür” ilkesi ile atılmıştır. Bu hüküm, üniter devlet anlayışının bir ürünü olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve onu kuran Türk Ulusunun tekliğini ve birlikteliğini ifade etmektedir.

'ULUS KAVRAMINDAN ÖDÜN VERİLMESİ DEMEK'

Bu konuda atılacak bir geri adım, milli birlik ve beraberliğimize zarar verebileceği gibi ulus kavramından ödün verilmesi anlamına da gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başta laiklik olmak üzere Atatürk ilke ve devrimlerinin mihenk taşıdır ve anayasal bu düzenlemenin değiştirilmesi ne hukuken ne de fiilen mümkündür!"

Kaynak: ANKA