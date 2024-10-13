Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu; Kadın Cinayetlerine Karşı Sesler Yükseldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu Cam Piramit’te düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. ‘Hikayemiz Birlikte, Biz varız bu filmin içinde’ temasıyla düzenlenen tören, türküleri yorumladıkları şarkılarıyla tanınan ‘Barabar’ grubunun verdiği konserle başladı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Ayşe filmindeki performansıyla Binnur Kaya ve Mukadderat’taki oyunculuğula Nur Sürer’in oldu. Ödülünü Gökçe Bahadır’dan alan Sürer, “45 yılllık oyunculuk hayatımda bana dokunan bütün yönetmenlere teşekkür ederim. Çoğunlukla değersizleştirilmek isteyen Paris’te yaşamını yitiren ustamız Yılmaz Güney için alıyorum” dedi.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR'

Ödülünü kadınlar adına alan Binnur Kaya ise, “Nur Sürer gibi hayran olduğum bir sanatçıyla paylaşmak çok özel. Kadınlar yapmaları gerekeni yaptı. Şimdi konuşmak değil eyleme geçmenin zamanı. Yapılması gerekeni yapması gerekenlerden bekliyoruz acil bir şekilde. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” ifadelerini kullandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında verilen En İyi Yardımcı Kadın Ödülü, Fidan filmindeki oyunculuğuyla Ayça Bingöl’ün oldu. Bingöl’e ödülünü oyuncu Cengiz Bozkurt verdi. Bingöl, “Samimi olarak söylüyorum beklemiyordum. Bu filmin bütün yolculuğuna şahitlik ettim. Can dostumla yola çıkmıştık. Onun ödülünü hepimiz adına alıyorum” dedi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Mukadderat filminde rol alan Osman Sonant’ın oldu. Sonant, “Bu ödülü yaşamak ve var olmak için mücadele eden kadınlara adıyorum” dedi.

En İyi Yönetmen Ödülü Ayşe filminin yönetmeni Necmi Sancak’ın oldu. 'En İyi Film Ödülü' Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' filmi kazandı. Güç, ilk filmi olduğunu, üretmeye devam edeceğini belirterek, ödül için teşekkür etti. Filmin senaristi Erdi Işık, “Annem ve ablam başta olmak üzere elalem ne der kaygısı yaşamadan yaşayan tüm güçlü ve emekçi kadınlara adıyorum” dedi. Filmin oyuncusu Nur Sürer ise, konuşmasında “Güzel bir geceydi ama biz çok acılı bir ülke haline geldik. Her güne bir acı sığdırıyoruz. Kadınlardan çocuklardan hayvanlardan elinizi çekin” sözlerini kaydetti.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında verilen En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü de Evcilik oyunundaki performansıyla Nejat İşler aldı. Ödülünü jüri İlker Kaleli’den alan İşler, “Teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: BirGün