Antalya Uçağında Korku Dolu Anlar: İniş Sırasında İki Tekeri Patladı

Münih'ten Antalya'ya gelen uçağın iniş sırasında iki lastiği patladı. Uçak güvenli bir şekilde tahliye edildi.

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Antalya Uçağında Korku Dolu Anlar: İniş Sırasında İki Tekeri Patladı

Corendon Havayolları'na ait TC TJV tescilli uçakta korku dolu anlar yaşandı. Münih’ten Antalya Havalimanı’na gelen uçağın iniş sırasında sağ iki lastiği patladı.

Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, inişin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşamadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Antalya Uçağında Korku Dolu Anlar: İniş Sırasında İki Tekeri Patladı - Resim : 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay saat 14.10 civarında meydana geldi ve iniş sırasında lastiklerin patlamasıyla uçak güvenli bir bölgeye park edildi. Uçuş trafiği ise herhangi bir aksaklık olmadan devam etti.

Antalya Uçağında Korku Dolu Anlar: İniş Sırasında İki Tekeri Patladı - Resim : 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir."

Kaynak: DHA

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