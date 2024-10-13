'Skandal' Daha da Büyüyor! Domuz Etine 'Helal Sertifikası'

Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen "domuz eti skandalı", halkın gıda güvenliği konusundaki endişelerini katladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den itibaren yayımladığı listelerde açıkladığı tağşiş veya taklit yapan işletmeler arasında, ürünlerinde domuz eti kullanan firmalar da yer aldı. Bunlardan biri de en popüler restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf'tu.

Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre; vatandaşlar ortaya çıkan gerçekle sarsılırken, Köfteci Yusuf’un "helal sertifika" sahibi olduğu da ortaya çıktı. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu’nun verdiği sertifikalar, tartışma konusu oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

CHP'DEN SORU ÖNERGESİ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar arasında ‘helal sertifika’ sahibi kaç işletme olduğunu sordu.

Kaynak: Sözcü