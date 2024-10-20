Arka Sokaklar'daki Narin Sahnesi Tartışma Yarattı: Kimi Tepki Gösterdi, Kimi Sahiplendi

Arka Sokaklar isimli dizi, yeni bölümünde Narin cinayetini ele aldı. Dizideki sahneler ise seyircileri adeta ikiye böldü. Dizinin fragmanı, büyük beğeni toplamıştı.

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Arka Sokaklar'daki Narin Sahnesi Tartışma Yarattı: Kimi Tepki Gösterdi, Kimi Sahiplendi

Ekranları fenomen dizisi Arka Sokaklar, Diyarbakır’da kayıp olarak aranmaya başlanmasının 19’uncu gününde dere yatağında cansız halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice öldürülmesini konu aldı. Dizinin bu bölümü seyircileri de ikiye böldü.

Arka Sokaklar'daki Narin Sahnesi Tartışma Yarattı: Kimi Tepki Gösterdi, Kimi Sahiplendi - Resim : 1

Yıllardır ekranlara gelen ve birçok toplumsal olaya da senaryosunda yer verilen Arka Sokaklar dizisi, Narin cinayetini konu aldı. Narin yerine Yasin ismini kullanan dizide cinayet soruşturması kapsamında tutuklanan amca Salim de Servet ismiyle ele alındı.

Arka Sokaklar'daki Narin Sahnesi Tartışma Yarattı: Kimi Tepki Gösterdi, Kimi Sahiplendi - Resim : 2

SEYİRCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Dizide Narin’in kaybolma süreci ve aile üyelerinin ifadelerinin ayrıntılı bir şekilde işlenirken, arama kurtarma sahnelerinde 6 kurtarma aracı ve 30 kişilik JAK timi yer aldı. Narin cinayetine ilişkin sahneler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı seyirciler cinayetin gündemde tutulmasını olumlu bulurken, bazıları da Narin’in reyting malzemesi yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

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