Muğla Üç Gündür Alevlere Teslim!

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisinde 18 Ekim günü yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına 313 personel katıldı, 130 müdahale aracı, 45 arazöz, 12 su tankeri, 13 iş makinesi, 16 helikopter ve 8 uçak ile müdahale edildi. İlk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen yangın, iki gün süren çalışmalarda kontrol altına alınamadı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat da dün gece boyunca süren söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Dün havanın kararmasıyla ara verilen uçak ve helikopterlerle müdahale eden günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekiplerin çalışması sürerken, sahil güvenlik unsurları ise aldığı güvenlik tedbirleri ile hava araçlarının daha güvenli alanlardan su almasını sağlıyor.

Kaynak: DHA