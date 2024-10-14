'Narin' Cinayetinde Flaş Gelişme: Kim Hangi Dakikada Neredeydi Hepsi Belirlendi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetin soruşturmasında "son aşamaya gelindiğini" vurgulayarak, "O evde kimlerin beraber olduğu, dakikaları da dahil her şey belli" dedi.

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'Narin' Cinayetinde Flaş Gelişme: Kim Hangi Dakikada Neredeydi Hepsi Belirlendi!

Bir aydır tüm Türkiye'nin katil veya katillerinin bulunmasını beklediği Narin Güran cinayetiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, soruşturmada artık son aşamaya gelindiğini ve iddianameyle beraber pek çok şeyin aydınlanacağını söyledi.

'Narin' Cinayetinde Flaş Gelişme: Kim Hangi Dakikada Neredeydi Hepsi Belirlendi! - Resim : 1

'ÇOK ÖNEMLİ VERİLERE ULAŞTIK'

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Narin ile ilgili iddianame hazırlanmak üzere. Son aşamaya geldik, o evde kimlerin beraber olduğu, dakikaları da dahil her şey belli. Dosya elbette gizli, ama iddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğu görülecek. Tabii bunun kararını biz vermiyoruz, bu bir iddianame. İddianame sonrası yargı kararını verecek. Çok önemli verilere ulaştığımızı söylemek isterim."

'Narin' Cinayetinde Flaş Gelişme: Kim Hangi Dakikada Neredeydi Hepsi Belirlendi! - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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