Bebekleri Göz Göre Göre Öldürmüşlerdi... 'Yenidoğan Çetesi'ne İlişkin Yeni Gelişme

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü skandalda, soruşturmanın savcısını tehdit eden ‘Yeni Doğan’ çetesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Savcıyı tehdit eden "Yeni Doğan" çetesi üyesi 8 kişi adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.’nin tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 8'i, bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli şahsın ise jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

PASİF ÖTANAZİ UYGULAMIŞLAR

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk eden ve bu yolla haksız kazanç elde eden 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında fezleke hazırlanmıştı. Fezlekede bulunan 47 şüpheli arasında doktor ve hemşireler de yer alıyordu.

Yenidoğan yoğun bakımındaki bebeklere, Türkiye'de uygulanmayan "hastaya pasif ötenazi" yapıldığına yer verilen fezlekede, şifa bulan bebeklerin daha fazla ödeme almak için yoğun bakımdan çıkarılmadığı, bunun kimi bebeklerde enfeksiyon kapma gibi rahatsızlıklara, kimi bebeklerde ise ölüme sebep olduğu kaydedildi.

Fezlekede, Özel Avrupa Şafak, Özel Bağcılar Medlife, Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Silivri Kolan Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Doğa Hospital, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist, Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğamed Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Ekip Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri LTD ŞTİ, Medilife Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi, Refik Arslan Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi, Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Yonca Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi ile GMZ Sağlık Hizmetleri İnş. ve Tur. Ltd. Şti. de "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Kaynak: AA-İHA