Bir Kadın Cinayeti Daha: Uzaklaştırma Kararına Rağmen Katletti

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Samsun'da Huriye Özkan isimli kadın, ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer T. isimli erkek tarafından katledildi.

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Bir Kadın Cinayeti Daha: Uzaklaştırma Kararına Rağmen Katletti

Son kadın cinayeti haberi Samsun'un Vezirköprü ilçesinden geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer T. (50) isimli erkek, kendisinden ayrılan Huriye Özkan’ı (44) konuşmak için parka çağırdı.

BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Ömer T., bıçakla Huriye Özkan’a saldırdı, annesini kurtarmak isteyen N.Ö. (17) isimli kızını da yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Huriye Özkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kadının kızı N.Ö. ise tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan Ömer T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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