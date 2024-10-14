Gaziantep'teki Aile Katliamında Korkunç İddia! 3 Yıl Önceki O Esrarengiz Gecede Ne Oldu?

Gaziantep'te Ahmet Demir adlı erkek, eşi Emine Demir ile çocukları 9 yaşındaki Edanur, 11 yaşındaki Medine, 4 yaşındaki Yusuf Eymen ve yaşındaki Azra'yı silahla vurarak katletti. Demir daha sonra aynı silahla intihar etti.

Katil Demir'in yakınları ise 3 yıl önce meydana gelen esrarengiz olaya dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre, Demir'in 3 yıl önce arkadaşlarıyla girdiği "cesaret" iddiası üzerine gece yarısı mezarlığı gittiği iddia edildi.

Demir'in burada bir mezarın ayakucundaki mermerden su içtikten sonra bayıldığı, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldığı ve ondan sonra sürekli "Orada kan içtim ve kendimi kaybettim" dediği öne sürüldü. Öte yandan Demir'in hastanede bir süre tedavi gördüğü de iddialar arasında yer alıyor.

Kaynak: Sabah