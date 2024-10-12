Arka Sokaklar'da Herkesi Ağlatan Narin Sahnesi: 'En Sonunda da Unutacağız...'

Diyarbakır’ın kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kayıp olarak aranırken 19’uncu günde cansız halde bulunan Narin Güran’ın ölümü kamuoyunu derinden etkilerken, Arka Sokaklar dizisinde tüyleri diken diken eden bir sahneye yer verildi.

2006’da yayınlanmaya başlamasının ardından ekranların fenomeni haline gelen Arka Sokaklar dizisi, sık sık toplumsal olaylara da yer veriyordu. Dizi bu kez Türkiye’nin yüreğinde büyük bir yara açan Narin’in ölümünü konu aldı.

'EN SONUNDA DA UNUTACAĞIZ'

Dizi 8 yaşındayken katledilen Narin’i unutmazken, yeni bölümün fragmanında ‘Rıza Baba’nın kullandığı ifadeler izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Çocuk cinayetini konu alan dizide gazetecilere konuşan ‘Rıza Baba’ şu ifadeleri kulandı:

"Bu sessizlik kimseyi kurtarmayacak. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Biz maalesef koruyamadık. Memleketin kim bilir hangi köşesinde yine ses yükselecek. Sonrası yine bir avuç toprak. En sonunda da unutacağız. Leyla gibi, Narin bir fidan gibi, Gülistan gibi unutulacak. Sonrası yine karanlık. O soru cevaplanamamış olacak. Katil kim? Boşuna sormayın bilmiyorum. Bu nasıl memleket. Ama katil kim diye sormayın çünkü onu biz hariç herkes biliyor."