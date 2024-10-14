Narin Cinayetinde Yeni Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran, soruşturmasında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedenini taşıdığı kırmızı renkteki aracının yeni görüntüleri elde edildi. Narin'i araca koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine doğru yola çıkan Nevzat Bahtiyar'ın, otomobiliyle dere üzerindeki köprüden sağ yola girişi çevredeki bir çiftliğe ait kamera tarafından kaydedildiği öğrenildi.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, aracıyla Eğertutmaz Deresi'ne giden yola girdikten sonra kamera açısından çıkan Nevzat Bahtiyar'ın kucağında çuval içerisindeki Narin'in cansız bedeniyle yaklaşık 100 metre yürüdüğü ve cesedi Eğertutmaz Deresinde gömdüğü tespit edildi. Bahtiyar'ın daha sonra aracına binerek, baldızının evine gidip çay içtiği de ifade edildi.

Son elde edilen görüntülere göre, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini götürürken ve gömdüğü sırada yalnız olduğu da belirtiliyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucu görüntülere ulaşılırken, kamera kaydı bir CD'ye şifreli olarak kaydedilip soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanakla teslim edildiği öğrenildi.

ÖZEL EKİP, GÜNEŞ NEDENİYLE KARARAN GÖRÜNTÜ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

Öte yandan, TÜBİTAK tarafından incelemeye alınan askeri üsse ait 360 derece dönen kameranın görüntülerinde güneş ışığı (ters ışık) nedeniyle kararma olduğundan dolayı çözümün de sıkıntıların yaşandığı öğrenildi.

Narin cinayetinde büyük bir öneme sahip görüntülerde yaşanan sıkıntıya rağmen TÜBİTAK'taki 'özel ekip' görüntüleri çözmek için büyük bir titizlikle alışıyor. Söz konusu kameranın Narin'in köyü dâhil 20 kilometrelik bir alanı kontrol ettiği belirtildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, Narin Güran, 21 Ağustos'ta kuran kursundan çıkıp evine giden ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Yapılan çalışmalar sonucu jandarma arama kurtarma ekipleri, Narin'in cansız bedenini köye 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde buldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Kaynak: Sabah