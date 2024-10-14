Samsun'da Kız Çocuğunu Evlendirmeye Kalktılar! Jandarmadan Düğüne Baskın

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan bir düğünü denetleyen jandarma ekipleri gelinin 14 yaşında olduğunu tespit etti. Aileler ve 17 yaşındaki damat gözaltına alındı.

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Samsun'da Kız Çocuğunu Evlendirmeye Kalktılar! Jandarmadan Düğüne Baskın

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde düğünleri denetlemek için icra ettikleri devriye faaliyetinde, damat ile gelinin reşit olmadığını tespit etti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki gelin İ.G. koruma altına alındı. Savcılık talimatıyla jandarma ekipleri, gelinin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki damat S.E.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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