Raporlarda Akılalmaz Hatalar! Kadına 'Prostat', Erkeğe 'Rahim' Teşhisi Koydular

Bursa’daki kamu hastanelerinde taşeron firmalar tarafından gerçekleştirilen MR ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) tetkiklerinde büyük hatalar ortaya çıktı. 20 yıldır bölgedeki hastanelere hizmet sunan BURTOM Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, hatalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Raporlama işlemini biz yapmıyoruz, taşeron firmalarla çalışıyoruz," dedi.

Nöbetçi Gazete'den Lale Akasoy’un aktardığına göre, bazı hastalara düzenlenen raporlarda akılalmaz tıbbi hatalar yapılıyor. Örneğin, MR çekimi sonrası bir kadın hastaya “prostat hacmi” rapor edilirken, başka bir erkek hastaya ise "rahim teşhisi" konuldu. 6 yaşındaki bir erkek çocuğun tomografisinde taşeron firma doktoru herhangi bir sorun bulamazken, hastane hekimi aynı hastada organ hasarları tespit etti.

KALİTESİZ ÇEKİMLER VE KOPYALA YAPIŞTIR RAPORLAR

Hekimlerin, tetkiklerin kalitesiz çekimlerden kaynaklanan hatalardan dolayı şikayetçi olduğu belirtiliyor. İddialara göre, taşeron firma tarafından hazırlanan raporlar kopyala-yapıştır yöntemiyle oluşturuluyor. Hatalı raporlar nedeniyle pek çok hasta, özel merkezlerde yeniden tetkik yaptırmaya zorlanıyor.

BURSA TABİP ODASI: “BU HALK SAĞLIĞI SORUNU”

Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü, yanlış raporlamanın büyük bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirterek, "BURTOM sorumluluğunu taşeron firmalara devredemez. Sağlık Müdürlüğü bu konuda acil bir önlem almalı," dedi. Güllü, birçok radyoloji uzmanının şikayetçi olduğunu ve hatalı raporların hastane yönetimine bildirilmesine rağmen hiçbir değişiklik olmadığını ifade etti.

BURTOM’un taşeron firmalarla çalıştığını belirten Güllü, birçok raporun kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlandığını ve bir hekime günde 200’e yakın rapor okutulmasının hatalara yol açtığını vurguladı. Bu durumun hastaların sağlığını tehlikeye attığını söyleyen Güllü, sorunun çözümü için yetkilileri göreve çağırdı.

Kaynak: Nöbetçi Gazete