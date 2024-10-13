Çocuk İstismarından Tutuklanmıştı: İlçe Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı Oldu!

Geçen sene Akçakale'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine giren Akçakale İlçe Müftüsü Halil Bilik, 12 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanmıştı. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Bilik, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemesi devam eden Müftü Bilik’in görev yeri, Şanlıurfa İl Müftü Yardımcılığı olarak değiştirildi. Bilik'in kasım ayında tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Saygı Öztürk, Sözcü'de yayımlanan yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa’ya bağlı Akçakale ilçesinin müftüsü H.B. ilçedeki bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine giriyordu. Geçen yılın 22 Ekim tarihinde, 37 yaşındaki müftü H.B. dersine girdiği 12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Akçakale Fatih Sultan Ortaokulu’nda gerçekleşen olay sonrası, Müftü H.B. yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan müftü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacak olan müftü H.B.’nin görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirildi de ne mi oldu? Kendisi Akçakale’den, Şanlıurfa il merkezinde görevlendirildi. Yeni görevi de Şanlıurfa il müftü yardımcılığı. Kasım ayında yeniden mahkeme karşısına çıkacak. Müftünün arkasında önemli siyasi destek vardır. Bakalım, mahkeme müftü H.B ile ilgili nasıl bir karar verecek, bekleyelim, görelim.

MÜFTÜ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ve 6 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan müftüye, hakkındaki iddiaları sordum. Bu konuda konuşmak istemediğini belirtti, 'Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum' demekle yetindi.

Bu konuşmamızın hemen ardından Akçakale CHP İlçe Başkanı İsa Özgenç aradı, Müftüyle bir akrabalık bağının olmadığını belirtti, 'Ben kendimden şüphe ederim ama müftüden şüphe etmem' dedi. Özgenç de, bir asker kızı olan öğrencinin, ağladığını gören müftünün, kızı sakinleştirmek için saçını okşadığını öne sürdü. Yargılama sonucu müftünün beraat edeceğine inandığını söyledi.”

Kaynak: Sözcü